Scelta a sorpresa quella presa da Nicolò Zaniolo. Insieme alla famiglia, al procuratore e alla Roma, il numero 22 giallorosso ha deciso di rinviare l’operazione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, inizialmente in programma mercoledì mattina. Infortunatosi lunedì sera nella sfida contro l’Olanda, Nicolò ha svolto gli esami strumentali la mattina seguente dopo essere tornato dal ritiro dell’Italia. I tempi di recupero sono stimati in circa sei mesi. Secondo ‘Sky Sport’ non è escluso che l’intervento possa essere eseguito in un’altra struttura e non a Villa Stuart.

