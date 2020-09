Roma, infortunio Zaniolo: parla il medico della nazionale

Roma in ansia per conoscere l’entità dell’infortunio di Niccolò Zaniolo, che si è infortunato con la maglia dell’Italia.

C’è ovviamente grande preoccupazione per l’infortunio occorso al numero 22 giallorosso nel match di Nations League Olanda-Italia. Zaniolo dopo 40 minuti di gioco ha dovuto infatti lasciare il campo dopo uno scontro di gioco a centrocampo con Van de Beek. Si teme un nuovo ko al ginocchio, dopo il grave infortunio di gennaio che lo ha costretto già ad un lungo stop in questo 2020. Oggi gli esami per il giocatore, come comunicato sul sito del club: “L’ASRoma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante la partita tra Olanda e Italia di lunedì sera. Nella mattinata di martedì, una volta rientrato a Roma, il calciatore sarà sottoposto ad approfondimenti diagnostici e clinici per valutare l’entità dell’infortunio“.

Roma, Ferretti parla dell’infortunio di Zaniolo

Non filtra ottimismo intanto dalla nazionale. Al termine del match di ieri sera infatti ha parlato il medico azzurro, il professor Ferretti. Che come riportato dalla Gazzetta dello Sport ha evidenziato come “Zaniolo ha riportato una distorsione del ginocchio importante. È difficile fare un paragone con l’altro ginocchio, che è un ginocchio operato, per cui vedremo domani (oggi, ndr). Il ragazzo è molto preoccupato”.

