Per la Roma è un momento delicato. Ci si prepara all’inizio del prossimo campionato mentre il tecnico Paulo Fonseca attende rinforzi.

La società in questa fase è impegnata soprattutto a piazzare quegli elementi che non rientrano nei piani del tecnico portoghese. Una mossa che consentirebbe di recuperare delle importanti risorse economiche e nello stesso tempo anche di alleggerire il monte ingaggi. In attesa di capire quali potranno essere i volti nuovi della squadra di quest’anno, la Roma sta verificando il grado di crescita di alcuni ragazzi che potranno essere utili in futuro. Alcuni di loro si sono già visti nell’amichevole contro la Sambenedettese lasciando buone impressioni.

Roma, Zalewski e Bove i nuovi gioielli

Come riporta anche il Corriere dello Sport, i giallorossi potrebbero senz’altro puntare sulla linea verde, del resto i talenti nelle giovanili non mancano. Ragazzi che potrebbero ripercorrere le orme di Calafiori, che ha già debuttato in serie A e che ora potrebbe far parte stabilmente della prima squadra. Dove non ci sarà più Riccardi, che in prestito a Pescara dovrà dimostrare tutte le sue qualità per convincere Fonseca della sua bravura.

Tra i classe 2002 il quotidiano sportivo sottolinea soprattutto tre elementi che potrebbero fare al caso di Fonseca. Il primo è Bove, centrocampista che la Roma non ha voluto inserire nella trattativa con il Napoli per Milik proprio perchè crede fortemente in lui. Altro talento da sgrezzare è Nicola Zalewski, trequartista dai piedi buoni nella Primavera di De Rossi. Occhio anche a Riccardo Ciervo, esterno che ha ancora dei grandi margini di miglioramento ma anche un fisico che fa intuire per lui un futuro luminoso.

