La Roma prosegue a lavorare per essere pronta in vista della ripartenza del prossimo campionato di serie A, fissata per il 19 settembre.

In quella data la formazione di Paulo Fonseca dovrà vedersela contro il Verona, con l’obiettivo di portare a casa i suoi primi tre punti stagionali. Ma una delle grandi speranze dei club di serie A è anche quella di rivedere sugli spalti il pubblico. Fondamentale non solo per gli introiti economici che garantisce ma anche per il supporto emozionale indispensabile per chi scende in campo. Tuttavia non arrivano buone notizie per le società calcistiche e per i tifosi, visti i numeri del contagio da Coronavirus ancora alti.

Roma, il Dpcm del premier Conte: niente pubblico

Come riporta infatti Sportmediaset, il Dpcm del Presidente del Consiglio Conte ha prorogato fino al prossimo 7 ottobre le misure precauzionali contro la pandemia che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Ragion per cui il campionato inizierà con gli stadi ancora chiusi, senza la possiibilità di vedere nemmeno un numero ridotto di spettatori sugli spalti. Rimane anche l’obbligo della mascherina in caso di impossibilità di mantenere il distanziamento sociale all’aperto e nei luoghi chiusi. Per rivedere insomma il pubblico sugli spalti bisognerà attendere giorni migliori.

