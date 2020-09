NOTIZIE AS ROMA TABELLONE COPPA ITALIA – Nel primo pomeriggio di oggi nella sede della Lega Serie A a Milano sono state sorteggiate le otto teste di serie della prossima Coppa Italia. Per la Roma possibile derby in semifinale con la Lazio e possibile quarto di finale in casa all’Olimpico contro il Napoli.

Sorteggio Coppa Italia

In attesa del tabellone ufficiale, le otto del seeding entreranno nella competizione a partire, come sempre, dagli ottavi di finale, che si disputeranno nella prima parte del 2021.

Atalanta

2. Juventus

3. Inter

4. ROMA

5. Napoli

6. Milan

7. Sassuolo

8. Lazio

