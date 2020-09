Amichevole Frosinone-Roma, assenti Dzeko e Florenzi. Non c’è Fazio: ecco perché

CONVOCATI FONSECA AMICHEVOLE FROSINONE-ROMA – Seconda amichevole stagionale per la compagine di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese tramite il sito ufficiale del club giallorosso ha diramato la lista dei convocati per l’amichevole di oggi pomeriggio contro il Frosinone, prevista alle ore 18 in scena allo Stadio ‘Benito Stirpe’.

Convocati Frosinone-Roma, non c’è Fazio

Tra gli assenti ci sono Edin Dzeko e Alessandro Florenzi, ma anche Federico Fazio, per il centrale argentino, molto vicino al trasferimetno al Cagliari di Eusebio Di Francesco, lieve distorsione alla caviglia. Tra i convocati, invece, torna Antonio Mirante, dopo la negatività all’ultimo tampone e la ripresa degli allenamenti nei giorni scorsi. Infine non c’è Carles Perez, anch’egli contagiato dal Coronavirus ma tornato ad allenarsi solamente nei giorni scorsi.

Ecco i convocati

Portieri: Pau Lopez, Boer, Mirante;

Difensori: Karsdorp, Jesus, Santon, Trasciani, Mancini, Seck, D. Bouah, Ibanez, Calafiori;

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara;

Attaccanti: Perotti, Mkhitaryan, Antonucci, Under.

