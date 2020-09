Calciomercato Roma, trovato l’accordo con Smalling

Uno dei nodi principali del calciomercato della Roma è il ritorno di Chris Smalling nella capitale. Una trattativa che dura ormai da mesi.

Nella scorsa stagione il rendimento del difensore inglese è stato sicuramente di altissimo livello. La Roma dunque vuole continuare ad averlo in squadra, ma finora si è scontrata con un vero e proprio muro da parte del Manchester United, club che detiene il suo cartellino. Muro che però a breve potrebbe sgretolarsi.

Calciomercato Roma, Smalling vicino al ritorno

Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, finalmente sembra essere vicino il ritorno del calciatore inglese in giallorosso. E’ stato infatti trovato l’accordo con Smalling per far sì che possa tornare ad essere la colonna della difesa di Paulo Fonseca. Per lui contratto annuale. Adesso bisogna solo stringere i tempi e trovare l’accordo anche con il Manchester United. Operazione che potrebbe chiudersi con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un esborso totale del club di 12 milioni di euro. Sicuramente una somma molto più bassa di quella che per mesi lo United ha chiesto per cedere il calciatore.

