Calciomercato Roma, giallorossi in pole per l’argentino

Calciomercato Roma , i giallorossi e l’Herta Berlino sarebbero fortemente interessate all’acquisto dell’attaccante argentino Bustos

Il mercato della Roma in entrata, stenta a decollare e si trova in una fase di preoccupante stallo. La società giallorossa sta cercando ancora di piazzare gli esuberi in rosa e dopo l’infortunio di Zaniolo, dovrà anche riuscire a elaborare la strategia migliore per rinforzare la squadra. In queste ore si è vociferato di una probabile rinuncia alla cessione di uno tra Kluivert e Under. Staremo a vedere.

In più c’è ancora da considerare la situazione di Edin Dzeko. L’intreccio che si è creato nelle scorse settimane tra Roma, Juve e Napoli, che vede coinvolti i destini del bosniaco di Milik e di Under, in questi ultimi giorni sembra essere finito in una situazione di attesa. Probabile che anche in questa storia stia pesando la sventura occorsa a Zaniolo, con la dirigenza capitolina impegnata a riflettere sul futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, sorpasso Parma per Nehuen Perez: giallorossi beffati

LEGGI ANCHE >>> Operazione Zaniolo, la mamma: Lunedì o martedì decideremo. Niente Villa Stuart

Calciomercato Roma, torna di moda Bustos

Nel frattempo, in maniera parallela, i rumors di mercato continuano a rincorrersi. Tornano di moda vecchi nomi e interessi mai sopiti. In particolare, per quanto riguarda la Roma, nelle ultime ore si è tornato a parlare dell’attaccante Nehuel Bustos. Il calciatore è stato già più di una volta accostato ai giallorossi e ci sono da registrare le parole di Andres Fassi, presidente del Talleres, che ha annunciato l’addio del calciatore come “Molto probabile.

Secondo quanto riportato da Tyc sports, sarebbe a questo punto forte l’interesse della Roma nei confronti dell’attaccante. Nello stesso tempo, a far concorrenza ai giallorossi, ci sarebbe un altro club europeo, ovvero l’Herta Berlino. La base d’asta sarebbe stata fissata a 8,5 milioni di euro. Il giocatore nell’ultima stagione ha realizzato 16 gol in 46 presenze. L’argentino potrebbe rappresentare una buona scelta come vice Dzeko, sempre se il bosniaco resterà nella Capitale.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!