Calciomercato Roma, in sostituzione di Zaniolo, sarebbe stato offerto ai giallorossi l’ex centrocampista del Napoli Callejon

L’infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, che terrà fuori dai campi di gioco per almeno sei mesi Nicolò Zaniolo, costringe la dirigenza della Roma a dover fare delle valutazioni sul futuro.

Il numero 22 è comunque uno di quei calciatori che Fonseca riteneva centrale nei suoi piani tecnici e quindi, inevitabilmente, adesso bisognerà elaborare una strategia diversa per riuscire a sostituirlo degnamente.

In queste ore intanto, alcune voci in chiave mercato hanno iniziato a circolare. Si è già detto per esempio, che la società capitolina potrebbe probabilmente ricorrere alla soluzione interna, ritirando dalla lista dei giocatori cedibili uno tra Kluivert e Under. Sembra infatti difficile immaginare che i giallorossi possano decidere di investire denaro in maniera importante e portare nella Capitale calciatori come De Paul o Chiesa. Nello stesso tempo però qualche occasione potrebbe arrivare dal mercato degli svincolati.

Calciomercato Roma, offerto Callejon

In particolare, secondo quanto riportato da Fanpage.it, sembra che alla squadra capitolina sia stato offerto il nome di Josè Maria Callejon. Lo spagnolo ha concluso quest’anno la sua avventura al Napoli dopo sette stagioni, ed è alla ricerca di una nuova opportunità per la sua carriera. Il suo profilo rappresenterebbe senz’altro una scelta di sicura affidabilità ed esperienza. Staremo a vedere nei prossimi giorni.

