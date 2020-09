Calciomercato Roma, Fazio vicino al Cagliari: le cifre

Il calciomercato della Roma prosegue con il suo programma principale, vale a dire cedere quegli elementi che non rientrano nei piani tecnici del club.

Una strategia che consentirà alla società giallorossa di sfoltire l’organico di Paulo Fonseca e nello stesso tempo di recuperare delle importanti risorse economiche, alleggerendo anche il monte ingaggi. Sulla lista dei partenti c’è anche Federico Fazio. L’argentino, 33 anni, nella passata stagione non è riuscito a offrire un contributo degno delle passate stagioni e ha perso posti nelle gerarchie dell’allenatore.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, addio Kolarov: chi tirerà i calci piazzati?

Calciomercato Roma, Fazio a un passo dai saluti

Come riporta il sito Tycsport, per Federico Fazio sta per arrivare il momento di salutare i giallorossi per accasarsi al Cagliari. Dove ritroverà in panchina Eusebio Di Francesco, che conosce bene le qualità del centrale ex Siviglia. Lo scorso anno Fazio ha giocato poco, ora è pronto per una nuova avventura e non ci sono dubbi sul fatto che in Sardegna sarebbe un perno dell’undici rossoblù. Il Cagliari è pronto ad offrire alla Roma in cambio una somma di due milioni e mezzo di euro, più altri 500mila euro legati ai bonus.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, torna di moda il nome di Federico Chiesa

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!