Calciomercato Roma, altro club di serie A su Karsdorp

Il calciomercato della Roma in questo periodo continua ad essere incentrato soprattutto sullo sfoltimento della rosa di Paulo Fonseca.

Non sono cambiati i piani del club giallorosso, che deve prima vendere e poi puntellare la squadra per la prossima stagione. Dovendo tener conto anche della tegola Zaniolo, fuori per sei mesi. Nella lista dei possibili partenti c’è Rick Karsdorp, rientrato nella capitale dopo un prestito un Olanda. L’Atalanta sembrava vicina al suo acquisto, ma poi gli orobici hanno virato su altri obiettivi e dunque l’affare è sfumato. Ma ora spunta un’altra pretendente.

Calciomercato Roma, Karsdorp piace al Genoa

Come riporta infatti il sito di Gianluca Di Marzio, c’è un’altra squadra di serie A che è interessata alle prestazioni del laterale destro ex Feyenoord. Ed è il Genoa di Preziosi, che sta cercando di cambiare pelle per evitare una stagione sofferta come l’ultima, nella quale si è salvato per un soffio. La società rossoblù vorrebbe prendere Karsdorp in prestito, con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro legato al numero di presenze del calciatore.

