Dopo il mancato passaggio all’Atalanta, il futuro di Karsdorp, in gol oggi pomeriggio contro il Frosinone, è ancora da decifrare

Titolare anche nell’amichevole contro il Frosinone, Rick Karsdorp ha realizzato un gol nella vittoria per 4-1 in terra ciociara. L’esterno olandese è stato vicinissimo all’Atalanta, ma la trattativa è tramontata a causa delle commissioni ad agenti e intermediari. Nelle ultime ore, il Genoa ha mosso passi molti concreti per il terzino della Roma, proponendo praticamente le stesse condizioni della squadra bergamasca: prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni di euro fissato al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Il discorso, confermano le informazioni in possesso di ‘Asromalive.it’, è ben avviato ma non si può ancora parlare di una trattativa conclusa, visto che il club giallorosso vorrebbe un conguaglio economico anche per il prestito.

