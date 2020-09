Calciomercato Roma, Milik e Dzeko insieme? La risposta dei bookmaker

Calciomercato Roma, secondo le quote dei bookmaker molto probabilmente Fonseca entro il 5 ottobre avrà in squadra sia Dzeko che Milik.

L’infortunio occorso a Nicolò Zaniolo ha demoralizzato i tifosi della Roma, che non potrà contare su uno dei suoi calciatori più forti per almeno sei mesi. Per ritrovare entusiasmo dopo anni e anni di delusioni servirebbe un ottimo inizio di campionato dal punto di vista dei risultati. E ad aiutare potrebbe essere anche qualche colpo ad effetto della nuova proprietà Friedkin. Finora è arrivato soltanto Pedro a parametro zero e la speranza dei tifosi è che ci sia qualche colpo di scena in queste ultime settimane di calciomercato.

Calciomercato Roma, Milik può arrivare anche se resta Dzeko

Nelle ultime settimane si è parlato molto del possibile arrivo di Arkadiusz Milik alla Roma. Un acquisto però che è sempre stato messo in relazione con l’addio di Edin Dzeko per questioni di bilancio. Se parte il bosniaco, arriva il polacco, a patto di trovare il giusto accordo con il Napoli. Ebbene andando a spulciare le quote dei bookmaker, allo stato attuale la conferma di Dzeko è data per scontata, a 1.10. Allo stesso tempo però appare molto probabile anche il cambio di squadra di Milik, a 1.50, così come Cengiz Under (1.25) alla fine dovrebbe andare al Napoli.

E così secondo i quotisti Dzeko e Milik potrebbero giocare insieme nella Roma, una prospettiva che era stata già delineata lo scorso 26 ottobre sicuramente riporterebbe entusiasmo tra i tifosi.

