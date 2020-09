CALCIOMERCATO ROMA PEREZ SORPASSO PARMA – Non ci sono per il momento grossi movimenti di mercato in entrata per la società giallorossa. Eccezion fatta per Chris Smalling (qui le ultime), tutto il lavoro si concentrerà sulle uscite e sulla sistemazione dei vari esuberi.

Calciomercato Roma, sorpasso Parma per Perez

Nel frattempo uno dei tanti obiettivi, Nehuén Pérez, potrebbe sfumare nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il difensore dell’Atletico Madrid, che ha giocato in prestito in Portogallo al Familicao la scorsa stagione, sarebbe molto vicino al Parma. I ducali dunque avrebbero superato la concorrenza della Roma, attualmente ferma sul fronte entrate.

Nehuén Pérez cedido sin opción de compra al @1913parmacalcio esta casi cerrado. La Roma va a tirar la toalla. @SkySport — Matteo Moretto (@MatteMoretto) September 9, 2020

