Calciomercato Roma: le nuove strategie per l’attacco

Il calciomercato della Roma si trova di fronte ad un repentino cambiamento dopo l’infortunio patito da Niccolò Zaniolo.

L’asso giallorosso, come è ormai noto, si è infortunato in nazionale nel corso di Olanda-Italia e il verdetto degli esami è stato davvero nefasto. Nuovo crac al ginocchio e un nuovo stop di sei mesi. Tutto da rifare insomma per il 22 giallorosso, che era già dovuto rimanere lontano dai campi a lungo dopo l’infortunio dello scorso gennaio.

Calciomercato Roma, ora Kluivert può rimanere

La Roma ad ogni modo non cercherà un sostituto di Zaniolo sul mercato. Come riporta Il Corriere dello Sport a questo punto i giallorossi terranno in rosa Justin Kluivert almeno fino a gennaio. Si attendevano delle offerte importanti per l’olandese che ora dovrà essere bravo a sfruttare ogni possibile chance per convincere Fonseca di meritare una maglia da titolare. Del resto la Roma ha tanti trequartisti in rosa (è arrivato pure Pedro), ragion per cui in quel reparto non c’è la necessità urgente di intervenire. Si cerca invece una punta, un vice Dzeko. Ed è tornato di moda il nome di Kokorin, centravanti russo dello Spartak Mosca. Rimane da capire proprio il futuro di Dzeko. Per adesso tutto fermo e il tempo gioca a favore della Roma, con il bosniaco che alla fine potrebbe anche rimanere alla corte di Fonseca.

