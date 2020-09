Una buona Roma ha battuto il Frosinone per 4 a 1 nella seconda amichevole prestagionale giocata allo stadio Benito Stirpe.

Il tecnico Fonseca ha optato per l’ormai consueta difesa a tre, con Cristante affiancato da Mancini e Ibanez. Sulle fasce spazio a Karsdorp e Calafiori, mentre in attacco Mkhitaryan ha agito da falso nueve supportato da Pellegrini e Under.

I giallorossi sin dai primi minuti hanno imposto il proprio ritmo alla gara, costringendo la squadra di Nesta nella propria metà campo. Il pressing asfissiante voluto dal mister portoghese, ha portato subito i suoi frutti.

La squadra capitolina infatti, dopo sedici minuti si è ritrovata in vantaggio già di due reti grazie alle marcature siglate da Karsdorp e Under. Gli altri due gol della prima frazione di gara, sono stati messi a segno da Pellegrini, che ha sfruttato un ottimo assist di Mkhitaryan e ha battuto in diagonale il portiere Bardi, e dallo stesso armeno, che dopo un passaggio del numero 7, ha concluso a tu per tu con l’estremo difensore ciociaro.

Frosinone – Roma 1 -4, torna in campo MIrante

Al rientro dopo l’intervallo, Fonseca ha inserito in campo Antonio Mirante al posto di Pau Lopez. Un piacere rivedere tra i pali il portiere giallorosso, guarito dopo aver contratto il Coronavirus e che da poco ha ripreso ad allenarsi con i compagni. Dopo il goi del Frosinone realizzato di testa da Dionisi, la seconda frazione di gara è scivolata via senza troppi sussulti e con molte sostituzioni da entrambe le parti.

Da segnalare l’impegno di Diego Perotti, entrato con il piglio del veterano sul terreno di gioco e le continue indicazioni di Fonseca a Villar. Un ulteriore segno di quanto l’allenatore tenga in considerazione il giovane talento spagnolo.

