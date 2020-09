Frosinone-Roma: probabili formazioni e diretta tv, streaming

Frosinone-Roma è la seconda partita amichevole della nuova stagione per i giallorossi: le probabili formazioni e la diretta in tv e streaming.

La Roma torna in campo per la seconda amichevole pre-stagionale. Dopo avere battuto 4-2 la Sambenedettese, i giallorossi saranno impegnati in un test più probante contro il Frosinone. Si passa da una squadra di Serie C a una di Serie B con ambizioni di promozione, dopo avere fallito il ritorno in A soltanto alla finale playoff persa contro lo Spezia.

La partita in programma allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone a partire dalle 18:00 sarà per gli abbonati su Sky Sport Serie A (canale 202) con la telecronaca di Dario Massara e anche su Roma TV (213). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in streaming tramite l’applicazione Sky GO.

Frosinone-Roma, la probabile formazione giallorossa

La formazione che dovrebbe scendere in campo oggi sarà probabilmente più simile a quella titolare rispetto a quanto visto contro la Sambenedettese. I nazionali appena rientrati potrebbero subito scendere in campo, vedi Mancini o Cristante che con l’Italia sono stati impiegati poco o nulla. Oltre a Zaniolo – come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport – non ci saranno Bruno Peres e Kluivert, ancora positivi al coronavirus. Carles Perez è guarito ma solo ieri ha ripreso gli allenamenti. Possibile minutaggio anche per Pellegrini e Dzeko.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Villar, Perotti; Mkhitaryan.

