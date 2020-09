Infortunio Zaniolo, Roma: il consiglio di Carlo Ancelotti

Infortunio Zaniolo, l’ex Roma Carlo Ancelotti colpito da infortuni simili nella sua carriera da calciatore ha dato un consiglio al talento giallorosso.

Nicolò Zaniolo ha deciso di rinviare per ora l’intervento chirurgico dopo il grave infortunio subito con la maglia della nazionale. In queste ore sono stati tanti i messaggi di incoraggiamento per il talento giallorosso. Parole d’aiuto ma che non bastano da sole: la delusione è tanta, il secondo grave infortunio nel giro di pochi mesi davvero non ci voleva.

Un consiglio per Zaniolo arriva dall’allenatore dell’Everton Carlo Ancelotti. Nella sua carriera da calciatore con una parentesi anche alla Roma, Ancelotti ha dovuto fare i conti con dei gravi infortuni simili a quelli occorso a Nicolò.

Infortunio Zaniolo, le parole di Ancelotti

Ancelotti invita Zaniolo a restare tranquillo: “Tornerà più forte di prima, glielo garantisco. Io mi sono fatto male quaranta anni fa, ora la chirurgia è notevolmente migliorata così come le tecniche di riabilitazione. Sono certo che Zaniolo diventerà un fuoriclasse e, oltre che per la Roma, è un bene per l’Italia”.

Un augurio speciale: “Il destino, alla fine, ti restituisce sempre qualcosa. Bisogna essere pronti a prenderlo. A Zaniolo mi sento di dare un solo consiglio: segua ciò che gli dicono i medici, non abbia fretta e vedrà che alla lunga la partita la vincerà lui. E chissà che il premio, come fu per Ancelotti dopo il primo infortunio, non sia uno Scudetto: “Momento indimenticabile. Che auguro a Zaniolo di vivere, perché vincere un campionato con la maglia giallorossa addosso è qualcosa di unico”.

