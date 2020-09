Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: Bruno Peres piace all’estero, ma anche a Fonseca

Calciomercato Roma, Bruno Peres ha numerosi ammiratori all’estero ma l’allenatore Fonseca non lo ha messo nella lista dei cedibili.

Agevolato dal passaggio alla difesa a tre, Bruno Peres si è reso protagonista di alcune buone prestazioni in campionato, togliendosi anche la soddisfazione di segnare due gol in casa della Spal. L’esterno brasiliano della Roma è ancora ai box dopo essere risultato positivo al Covid, ma, con l’imminente cessione di Florenzi al Psg, resta una delle primissime opzioni di Paulo Fonseca sulla fascia destra.

L’allenatore portoghese apprezza le qualità offensive dell’ex Torino e non ha inserito il suo nome nella lista degli esuberi obbligati.

Calciomercato Roma, Fonseca blocca Bruno Perees

In scadenza a giugno 2021, il brasiliano, confermano le informazioni in possesso di Asromalive.it, non ha ancora ricevuto chiamate per un eventuale rinnovo, mentre si registrano nuovi sondaggi provenienti dalla Turchia (Besiktas e Fenerbahçe su tutti).

Alle prese con ristrettezze economiche, i club interessati non hanno tuttavia presentato offerte ufficiali. La loro idea era di prendere il giocatore in prestito: una soluzione impossibile se non preceduta da un rinnovo contrattuale, vista la scadenza al termine dell’attuale stagione.

