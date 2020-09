Calciomercato Roma, in attacco può cambiare tutto

Il calciomercato della Roma vive i suoi giorni cruciali, legati indissolubilmente al futuro del suo centravanti Edin Dzeko.

La storia è ormai nota. Il centravanti bosniaco è finito nel mirino della Juventus, che sta cercando un attaccante capace non solo di far gol ma anche di giocare per la squadra. Un elemento che potrebbe mettere Ronaldo nelle migliori condizioni per far centro. La palla è nelle mani del giocatore. La Roma non si sarebbe opposta alla sua partenza nel caso di una offerta di almeno 10 milioni. Anche perché ha già individuato il sostituto in Milik, per il quale c’è una trattativa in atto da tempo con il Napoli.

Calciomercato Roma, Dzeko può rimanere

L’infortunio di Zaniolo però – spiega il Corriere dello Sport – può cambiare le carte in tavola. Ieri Dzeko non ha giocato perché Fonseca non lo ha convocato. Semplicemente un po’ di respiro per il bosniaco dopo il doppio impegno con la nazionale. Giorno dopo giorno crescono le possibilità che il bomber resti nella capitale e del resto Fienga è stato molto chiaro. In sintesi: non sarà mai la Roma a cedere il calciatore, nel quale tutti nutrono una grande fiducia e del quale tutti hanno una grande stima. E allora Dzeko alla fine potrebbe rimanere e continuare la sua carriera in una città nel quale ha più volte detto di trovarsi benissimo. Certo, rimarrà da trovare comunque un suo vice e i nomi che circolano sono sempre quelli di Bustos del Talleres e Kokorin dello Spartak Mosca.

