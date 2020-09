Calciomercato Roma, Florenzi via in prestito: destinazione a sorpresa

Calciomercato Roma, Alessandro Florenzi andrà a giocare in prestito al Psg che dovrebbe avere un diritto di riscatto sull’esterno giallorosso

In questa fase del calciomercato la Roma sta cercando di piazzare gli esuberi e nelle ultime ore qualcosa si sta muovendo. Federico Fazio è vicino alla firma con il Cagliari, mentre Rick Karsdorp dovrebbe passare al Genoa nonostante la prestazione convincente di ieri in amichevole con il Frosinone con tanto di gol.

In uscita c’è anche un altro esterno destro, vale a dire Alessandro Florenzi. Nelle passate settimane si era parlato di Atalanta, Fiorentina, Everton e Siviglia come possibili destinazioni, e invece l’ex capitano giallorosso volerà in Francia.

Calciomercato Roma, Florenzi in prestito al Psg

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, la Roma avrebbe trovato l’accordo con il Psg per la cessione in prestito di Alessandro Florenzi. Il club campione di Francia avrebbe inoltre un diritto di riscatto dell’esterno giallorosso.

Nel fine settimana Florenzi sosterrà le visite mediche e poi ci sarà la firma. Nel Psg che come terzini ha Thilo Kehrer e Colin Dagba, dopo la partenza di Thomas Meunier mancava un esterno con le caratteristiche di Florenzi, capace di giocare sia da esterno basso che da esterno alto.

