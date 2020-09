Calciomercato Roma, sorpresa Godin: cambia il futuro di Fazio?

Calciomercato Roma, il difensore dell’Inter Diego Godin è a un passo dal trasferimento Cagliari: cambierà il futuro di Fazio?

Il Cagliari sta per ingaggiare un difensore di grande esperienza di un top club di Serie A. E no, non è Federico Fazio della Roma. A sorpresa, come riportato dalla “Gazzetta dello Sport“, il club rossoblù è vicinissimo all’acquisto di Diego Godin, difensore dell’Uruguay che nella sua prima stagione all’Inter non ha convinto più di tanto. Il passaggio alla difesa a tre potrebbe essere stato il principale problema, essendo sempre stato abituato a giocare da centrale in una retroguardia schierata a quattro, sia con l’Atletico Madrid che con la nazionale dell’Uruguay. Al Cagliari troverebbe Di Francesco, che solitamente punta sul 4-3-3.

Calciomercato Roma, Godin a un passo dal Cagliari

Secondo la Gazzetta dello Sport il trasferimento avverrebbe a titolo definitivo. Una mossa a sorpresa da parte del Cagliari, che a questo punto potrebbe fare saltare il principio di accordo con la Roma per l’ingaggio di Federico Fazio. Eusebio Di Francesco sarebbe ben felice di guidare due difensori di questa esperienza, ma è da valutare se il Cagliari sarà in grado di pesare contemporaneamente due ingaggi pesanti come quelli di Godin e Fazio. E così se l’affare Godin andrà in porto, quello di Fazio potrebbe saltare.

