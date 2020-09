Calciomercato Roma, Smalling non si allena con lo United

CALCIOMERCATO ROMA SMALLING UNITED – Con la cessione di Patrik Schick al Bayer Leverkusen arriva liquidità fresca nelle casse giallorosse. Parte dei 26 milioni di euro verranno spesi per acquistare ‘finalmente’ Chris Smalling. Dura ormai da più di un mese la trattativa con il Manchester United per riportare il centrale inglese nella capitale.

Calciomercato Roma, Smalling vicino

Se prima la richiesta era di 20-25 milioni di euro, adesso le cifre sono molto inferiori e non è escluso che la trattativa possa concludersi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per un esborso totale del club di 12 milioni di euro, più o meno la metà delle richiesta fino a qualche settimana fa.

Calciomercato Roma, ai dettagli con lo United

Intanto come riporta il sito ‘telegraph.co.uk’ il calciatore ha saltato l’ultimo allenamento con i Red Devils proprio perché la trattativa con la Roma è ai dettagli. Potrebbe, dunque, concludersi nelle prossime ore la trattativa per rivedere in città il centrale inglese formando così la difesa a tre che più piace a Fonseca insieme a Mancini e Ibanez.

