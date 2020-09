Calciomercato Roma, giallorossi al bivio: vice Dzeko dal mercato o soluzione in casa

CALCIOMERCATO ROMA CACCIA AL VICE DZEKO – Dzeko si o Dzeko no, questo è un dilemma che molto probabilmente ci si porterà fino alla chiusura del calciomercato. Le trattative sono sempre quelle, e se il club capitolino non riuscirà a trovare il degno sostituto non si arriverà a nessuna chiusura con la Juventus per la cessione del bosniaco. C’è da aggiungere, inoltre, che la moglie e la famiglia si trovano bene, oltre al fatto che nelle ultime ore sembrerebbe essersi esposto molto il tecnico Paulo Fonseca sul futuro dell’attaccante, dopo l’infortunio di Zaniolo.

Calciomercato Roma, caccia al vice Dzeko

Niente grandi smantellamenti a Trigoria, dunque, tutta la concentrazione ora potrebbe spostarsi sul vice del centravanti titolare, in grado di poterlo far rifiatare. I nomi, riportati anche quest’oggi da ‘Il Romanista’ sono tre: Kokorin, Giroud e Kean. Il primo, 29enne, russo, di proprietà dello Spartak Mosca con un passato non troppo positivo e con richiesta di ingaggio intorno ai 3 milioni di euro, il secondo 34 anni, di proprietà del Chelsea, ultimo anno di contratto, potrebbe convincersi di poter fare anche il titolare nella compagine di Frank Lampard.

Calciomercato Roma, Kean pista concreta

Infine il terzo, Moise Kean, grande amico di Nicolò Zaniolo. Classe 2000, 20 anni, agente Mino Raiola e di proprietà dell’Everton di Carlo Ancelotti, al quale piace molto Alessandro Florenzi. Nulla è definito e non c’è ancora una vera e propria trattativa, ma la Roma potrebbe proporre uno scambio di prestito con obbligo di riscatto tra 12 mesi. La soluzione in casa non piace e non stuzzica dai vertici e dallo staff giallorosso, quindi solo in caso di emergenza si punterà sul falso nove con Pedro o Mkhitaryan prima punta.

