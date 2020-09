Roma, Friedkin mantiene la promessa fatta ai tifosi giallorossi

Il presidente della Roma Dan Friedkin ha mantenuto la promessa fatta ai tifosi di incontrare i calciatori prima dell’inizio del campionato.

Nelle sue prime dichiarazioni ufficiali da presidente della Roma, Dan Friedkin aveva fatto una promessa ai suoi tifosi. “Non vediamo l’ora di venire a Trigoria per continuare la conversazione di persona su come stanno andando i preparativi per la nuova stagione. E poi siamo impazienti di incontrare tutti i giocatori e iniziare davvero a conoscerli bene, come squadra e come persone”.

Ora c’è da fare il possibile per mantenere anche l’altra promessa fatta, quella più importante: “Ci impegniamo a lavorare incessantemente per costruire una squadra di cui i tifosi possano essere orgogliosi per molti anni a venire”.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, addio Kolarov: chi tirerà i calci piazzati?

Roma, il presidente Friedkin è in Italia

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport e dalla Gazzetta dello Sport, Friedkin sarebbe già arrivato a Roma. L’autonoma capacità di spostamento del nuovo presidente giallorosso, in grado di guidare personalmente i suoi aerei, gli permette di avere un’agenda elastica. Sempre nel rispetto delle attuali normative anti-Covid.

Nei prossimi giorni oltre a incontrare i suoi calciatori, Friedkin ha in agenda un appuntamento con Virginia Raggi in ottica nuovo stadio.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, torna di moda il nome di Federico Chiesa

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!