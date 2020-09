La Roma ieri ha vinto il test amichevole contro il Frosinone e Paulo Fonseca può dirsi senz’altro soddisfatto del rendimento della sua squadra.

Una rosa che è ancora incompleta, tra cessioni e acquisti ci saranno sicuramente dei cambiamenti fino al ritorno in campo in campionato fissato per il 19 settembre contro il Verona. Ma per quella data il tecnico portoghese spera di poter mandare in campo una formazione competitiva per iniziare il torneo nel migliore dei modi. Tra i più in vista in questa fase iniziale della stagione c’è Gonzalo Villar. Il cui rendimento è cresciuto tantissimo da quando i giallorossi lo hanno pescato nell’Elche, in serie B spagnola.

Roma, Villar chiede più spazio

Il centrocampista spagnolo spera di avere più spazio, e nel frattempo si gode il buon momento personale.

“Cerco sempre di lavorare e queste amichevoli sono importanti – ha detto ai microfoni di Roma Tv -. Lo scorso anno ero stanco dopo aver lavorato tanto con la nazionale. Oggi sono pronto per cominciare la stagione e mi aspetto di giocare di più”. Nella prima amichevole contro la Sambenedettese Fonseca lo ha provato con buoni risultati anche come trequartista. “Mi piace di più a centrocampo, ma la partita scorsa ho visto di poter giocare anche da dieci. – ha detto ancora Villar – Come detto mi sento bene in entrambi i ruoli. Non è importante dove gioco, ma esserci“.

