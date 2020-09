Roma, Zaniolo ha deciso dove si opererà al ginocchio

La Roma ha perso il suo talento più splendente, Nicolò Zaniolo, a causa di un grave infortunio per il quale dovrà operarsi.

Non poteva esserci tegola peggiore per i giallorossi, che hanno visto il loro numero 22 infortunarsi in nazionale durante Olanda-Italia. E’ stato ancora una volta il ginocchio a cedere, non quello già precedentemente operato, saranno ancora i legamenti a dover essere ricostruiti. Per lui una nuova lunga assenza dai campi proprio nell’anno degli Europei. C’è però il tempo per poter recuperare, senza fretta. La sua carriera, del resto, è solo all’inizio.

Roma, Zaniolo si opera a Innsbruck

Il calciatore non ha voluto operarsi subito, si è preso qualche ora per riflettere. Ma ora, come riporta Il Corriere dello Sport, sembra aver preso una decisione. Zaniolo finirà sotto i ferri del professor Fink in Austria e precisamente a Innsbruck. Il chirurgo è uno dei migliori al mondo nel campo e ha già operato altri calciatori come Chiellini e Demiral. L’operazione dovrebbe essere programmata per lunedì prossimo. Nessun “caso” comunque nasce dalla mancata scelta di Villa Stuart, dove Zaniolo si era già operato. La mamma ha spiegato che semplicemente che non si voleva far rivivere lo stesso percorso a livello psicologico al ragazzo.

