Il calciomercato della Roma è ormai entrato nelle sue fasi cruciali, con acquisti e cessioni da definire al più presto per i giallorossi.

Appare complicato riuscire a completare la rosa prima del prossimo 19 settembre, data nella quale si scenderà in campo per la prima giornata di campionato contro il Verona. Ma si farà di tutto per accontentare le richieste di Paulo Fonseca. E non è da escludere un ritorno in giallorosso da parte di un calciatore apprezzato dalla tifoseria e legato ai colori giallorossi.

Calciomercato Roma, El Shaarawy può tornare

Come ha riportato su Twitter Nicolò Schira, giornalista sempre informato sulla vicende di mercato, ci sarebbe anche la Roma in corsa per Stephan El Shaarawy. L’attaccante italo-egiziano è pronto a tornare in Europa in prestito dopo l’ok arrivato dallo Shangai Shenhua. E ci sarebbero tanti club che avrebbero chiesto informazioni al fratello e agente Manuel. La Roma, dove El Shaarawy ha già giocato, ma anche Psg, Arsenal e Juventus. Di sicuro il calciatore cercherà una sistemazione che gli consentirà di giocare con continuità per meritarsi una maglia agli Europei.

Stephan #ElShaarawy will return to Europe in the coming days. #ShanghaiShenhua has give the ok for the loan: many clubs have already asked info to his brother-agent Manuel El Shaarawy. #PSG, #ASRoma, #Juventus and #Arsenal have shown interest for Faraone. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 11, 2020

