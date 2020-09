Calciomercato Roma, in attacco un possibile ritorno

Il calciomercato della Roma sta vivendo le sue fasi più importanti quando ormai manca pochissimo all’inizio della serie A.

I giallorossi scenderanno in campo il prossimo 19 settembre per affrontare il Verona e per quella data mister Fonseca spera di poter avere a disposizione la rosa al completo con la quale disputare questa stagione. Missione difficile, visti i tanti movimemnti in entrata e in uscita che ci saranno nei prossimi giorni. E’ soprattutto l’attacco il reparto con tanti punti interrogativi. Perché di fatto la Roma al momento ha un solo centravanti a disposizione, ovvero Edin Dzeko. Che è oggetto delle attenzioni della Juventus e non è da escludere una sua partenza. La decisione del calciatore dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

In attesa di capire il futuro di Dzeko, la Roma dovrà comunque cercare un altro centravanti. I nomi spuntati nei giorni scorsi sono quelli di Bustos del Talleres e di Kokorin dello Spartak Mosca. Tuttavia, come ha sottolineato anche la Gazzetta dello Sport, non è da escludere che possa tornare nella capitale Nikola Kalinic. Rientrato dal prestito all’Atletico Madrid, sta rifiutando tutte le destinazioni possibili sperando in una nuova chiamata da parte del club capitolino.

