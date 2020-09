Calciomercato Roma, le cessioni: le cifre dell’affare Florenzi

Il calciomercato della Roma in questo settembre del 2020 è incentrato soprattutto sulle cessioni e sullo sfoltimento dell’organico di Paulo Fonseca.

Nonostante il cambio al timone della società, che ha consentito comunque di tenersi stretti i big, la società giallorossa sta lavorando per piazzare altrove quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici. Una mossa che gli consentirà non solo di incassare una importante somma economica (come avvenuto ad esempio con Schick) ma anche di dare un taglio al monte ingaggi. In questi giorni stanno per arrivare altre cessioni.

Calciomercato Roma, le cifre dell’affare Florenzi-Psg

Non sembrano esserci più dubbi per il passaggio di Florenzi al Psg. L’esterno destro ha deciso di continuare la sua carriera all’ombra della Torre Eiffel per conquistare una maglia per i prossimi Europei. La Roma lo cederà ai campioni di Francia in carica in prestito per un milione di euro e con l’opzione di riscatto – sottolinea Il Corriere dello Sport – fissata attorno ai 10 milioni di euro. Con ingaggio interamente pagato dal Psg. Frenata invece per il passaggio di Fazio al Cagliari. Sembrava tutto fatto, ma il calciatore avrebbe chiesto una buonauscita al club giallorosso. Mossa che ha di fatto bloccato tutto.

