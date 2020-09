Calciomercato Roma, Alessandro Florenzi saluta e si trasferisce in prestito ai Campioni di Francia del Paris Saint Germain

Alessandro Florenzi è diventato ufficialmente un calciatore del Paris Saint Germain. Dopo aver superato con successo le visite mediche nella giornata di oggi, il terzino destro ha firmato l’accordo che lo legherà al club francese in prestito fino al 30 giugno 2021. Nel contratto è presente anche il diritto di riscatto per la squadra Campione di Francia. Una occasione notevole per la carriera del giocatore, approdato, dopo il prestito al Valencia, in un team che negli ultimi anni si è affermato tra i più importanti d’Europa. Non a caso i parigini qualche settimana fa, hanno anche disputato la finale di Champions League, persa contro il Bayern Monaco.

Florenzi era uno dei nomi in lista d’uscita dalla Roma. Nelle scorse settimane si era parlato dell’interessamento di molte squadre nei suoi confronti, come Atalanta, Fiorentina, Siviglia ed Everton. In particolare gli inglesi, guidati da Carlo Ancelotti, sembravano essere in vantaggio rispetto alla concorrenza. Poi è arrivata la chiamata del Paris Saint Germain. Un’offerta alla quale era impossibile rinunciare.

Calciomercato Roma, cessione Florenzi: il comunicato dei giallorossi

Ecco il comunicato della Roma in merito alla cessione di Florenzi al Paris Saint Germain:

“L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo al Paris Saint-Germain i diritti alle prestazioni sportive di Alessandro Florenzi.

Il calciatore giocherà nel club parigino fino al 30 giugno 2021. L’accordo prevede inoltre il diritto di opzione.

Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Florenzi ha collezionato 279 presenze con la Roma, segnando 28 reti. In carriera ha giocato una stagione nel Crotone nel 2011-12 e nel gennaio del 2020 si è trasferito in prestito al Valencia.

Il Club augura ad Alessandro le migliori fortune nella sua nuova avventura.”

