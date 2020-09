CALCIOMERCATO ROMA FUTURO UNDER – Quasi definitivamente tramontata la pista che porta Cengiz Under al Napoli, potrebbero aprirsi altre trattative per l’esterno offensivo turco. Intanto sull’ex calciatore dell’Istanbul Basaksehir, arrivato nella capitale il 16 luglio 2017 per 13,4 milioni di euro più 1,5 ulteriori di bonus, con anche una percentuale sulla futura rivendita, c’è una nuova pretendente.

Calciomercato Roma, futuro Under

Non è escluso che, con l’infortunio di Nicolò Zaniolo, il turco possa rimanere, anche se per la società adesso c’è la necessità di fare più cassa possibile per risanare il rosso in bilancio abbastanza importante. Secondo quanto riportato dal giornalista de ‘Il Tempo’ Alessandro Austini, sul turco c’è da registrare l’interesse dell’Hertha Berlino in Bundesliga.

Calciomercato Roma, le ultime su Milik

Nel frattempo, la richiesta del Napoli per Milik è scesa a 28 milioni, rispetto ai 35 iniziali. In questo caso, potrebbe riaccendersi la possibilità di una cessione di Dzeko qualora si arrivasse ad un accordo per l’attaccante polacco.

