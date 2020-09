Calciomercato Roma, Milik: è rottura totale con l’attaccante

Calciomercato Roma, rottura totale tra Arkadiusz Milik e il Napoli: non è stato convocato per l’amichevole contro il Pescara.

Il Napoli ha reso nota la lista dei calciatori convocati per la prossima amichevole in programma contro il Pescara. Spicca in attacco l’assenza di Arkadiusz Milik. Un’ulteriore conferma che il suo futuro è lontano da Napoli e che essendo in scadenza di contratto in caso di sua mancata partenza la società è pronta a metterlo ai margini della squadra.

La trattativa tra la Roma e Milik appare però al momento ancora più in salita. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il Napoli non vorrebbe più inserire Cengiz Under come contropartita e chiederebbe solo cash. Nonostante l’arrivo della nuova proprietà Friedkin, il bilancio non permette un investimento simile per l’attaccante polacco.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, addio Kolarov: chi tirerà i calci piazzati?

Calciomercato Roma, Milik non convocato dal Napoli

La mancata convocazione di Milik conferma però che l’attaccante dovrà decidersi ad accettare una nuova destinazione al più presto, sia la Roma o un’altra squadra. Perché con il rischio di restare fermo un anno, Milik potrebbe saltare gli Europei posticipati al 2021, dove invece vorrebbe essere protagonista dopo il flop ai Mondiali del 2018.

Il tempo stringe, ma la Roma è tranquilla: se il Napoli non accetterà le sue condizioni, continuerà con Dzeko che andrebbe alla Juventus ma ha già dato piena disponibilità a restare in giallorosso.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, torna di moda il nome di Federico Chiesa

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!