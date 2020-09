Calciomercato Roma, i giallorossi avrebbero deciso di trattenere Cengiz Under per sostituire l’infortunato Nicolò Zaniolo

Dopo il grave infortunio occorso a Zaniolo, la Roma si trova per forza di cose a modificare le sue strategie in chiave calciomercato. Il numero 22 infatti, rappresentava nelle idee di gioco del tecnico Fonseca, uno dei pilastri fondamentali dell’undici giallorosso. La sua assenza forzata per un periodo di almeno sei mesi, costringe tutto l’ambiente romanista a fare delle valutazioni sul futuro e anche a guardarsi intorno in cerca di qualche occasione.

Nei giorni scosi è circolata la voce secondo la quale sarebbe stato offerto alla società capitolina il centrocampista ex Napoli Jose Maria Callejon. Il calciatore, dopo la fine della sua esperienza partenopea, è attualmente svincolato. Il suo profilo porterebbe senz’altro un mix di qualità ed esperienza da non sottovalutare.

Nello stesso tempo però, in casa giallorossa sembra prendere sempre più strada la possibilità di una soluzione interna. Nel ruolo di Zaniolo infatti, i giallorossi hanno ancora diverse alternative in proprio possesso. Giocatori che erano stati inseriti nella lista dei cedibili, come Kluivert, Perotti e Under, ma che in questa nuova situazione potrebbero invece rimanere nella Capitale.

Calciomercato Roma, Under resta in giallorosso

In particolare, secondo quanto riportato da Sky, la Roma avrebbe deciso di trattenere Cengiz Under. L’esterno turco era stato inserito nella trattativa tra i giallorossi e il Napoli per Milik, ma negli ultimi giorni il suo destino potrebbe essere cambiato. I partenopei infatti, hanno deciso di non accettare più contropartite tecniche per il centravanti polacco, ma solo soldi cash. A questo punto, nonostante per Under ci siano anche altre richieste (vedi Herta Berlino), la dirigenza capitolina avrebbe deciso di puntare proprio su di lui per sostituire Zaniolo.

Il calciatore ha disputato una buona gara nell’amichevole di mercoledì contro il Frosinone, realizzando anche il gol del momentaneo 2 a 0.

