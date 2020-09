Coronavirus, i due dirigenti giallorossi Guido Fienga e Francesco Calvo, sono risultati negativi al primo test per rilevare il contagio

Una buona notizia in casa Roma che riguarda Guido Fienga e Francesco Calvo. I due dirigenti infatti, sono risultati negativi al primo tampone per il Coronavirus. Il Ceo e lo Chief Operating Officer della società giallorossa, come riportato dall’Ansa, rimarranno in isolamento fino a lunedì, quando si sottoporranno al secondo test per scongiurare definitivamente il contagio.

Fienga e Calvo hanno partecipato nei giorni scorsi all’assemblea di Lega di serie A, dove era presente il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, risultato poi positivo al virus.

Un sospiro di sollievo comunque per il club capitolino, che nelle scorse settimane ha già dovuto fare i conti con i contagi di Mirante, Carles Perez, Kluivert, e Bruno Peres, oltre a quelli capitati ad alcuni giovani che giocano nella Primavera giallorossa.

