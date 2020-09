Roma, la giornata di Dan e Ryan Friedkin a Trigoria

La Roma ha accolto ieri il suo nuovo patron, Dan Friedkin. Che in modo molto riservato è arrivato nella capitale insieme al figlio Ryan.

Primo assaggio di colori giallorossi per l’imprenditore americano che ha rilevato la società da James Pallotta. Del resto aveva promesso che sarebbe arrivato nel Belpaese prima dell’inizio del campionato (fissato per la Roma per il 19 settembre contro il Verona), nonostante il Covid sia sempre argomento primario per chi intende effettuare un viaggio. Per Friedkin la consapevolezza che in questi giorni ci sarà molto lavoro da fare, sotto tanti punti di vista.

Dan and Ryan Friedkin today arrived in the Italian capital and headed straight to Trigoria to meet Paulo Fonseca and watch the #ASRoma players train pic.twitter.com/Y0FAEoLZMc — AS Roma English (@ASRomaEN) September 10, 2020

Roma, incontro tra Friedkin e Fonseca

Nella giornara di ieri i due membri della famiglia Friedkin hanno raggiunto Trigoria dove hanno avuto un colloquio con il tecnico giallorosso Paulo Fonseca circa un’ora prima dell’allenamento. Quindi – come racconta il Corriere dello Sport – si sono recati negli spogliatoi per parlare alla squadra giallorossa, prima di guardare con attenzione il lavoro sul campo dei calciatori da dietro una delle due porte. Intorno alle 19 la ripartenza da Trigoria. Sia Dan che Ryan Friedkin non hanno rilasciato alcuna dichiarazione.

