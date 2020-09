Stadio Roma, Dan E Ryan Friedkin, incontreranno domani la sindaca Virginia Raggi per discutere della costruzione del nuovo impianto

Sarà un giornata importante quella di domani per Dan e Ryan Friedkin. I nuovi proprietari della Roma infatti, incontreranno in Campidoglio la sindaca della Capitale Virginia Raggi. Oltre al benvenuto e ai convenevoli, è inevitabile che si affronterà il discorso del nuovo stadio giallorosso che dovrebbe essere costruito a Tor Di Valle. Una vicenda che va avanti ormai da anni, e che si spera il cambio di proprietà in seno al club capitolino, possa finalmente sbloccare. La Prima Cittadina di Roma ha più di una volta dichiarato, che comunque il progetto dovrebbe essere approvato in assemblea entro la fine del 2020.

Il nuovo impianto rappresenterebbe un viatico fondamentale per riuscire a costruire una società solida, in grado anche di competere dal punto vista sportivo con i maggiori club Europei.

Stadio Roma, Vitek pronto a entrare nella società giallorossa

Intanto, secondo quanto riportato da Il Tempo, l‘imprenditore ceco Rodovan Vitek, interessato ad acquistare le società del gruppo Parnasi, tra le quali vi è anche la Parsitalia proprietaria dei terreni di Tor di Valle, starebbe valutando la possibilità di entrare come socio di minoranza nella società della Roma.

A tal proposito, sarebbero già stati avviati dei contatti con il gruppo Friedkin.

