Cagliari-Roma: probabili formazioni e diretta tv, streaming

Cagliari-Roma è la terza partita amichevole della nuova stagione per i giallorossi: le probabili formazioni e la diretta in tv e streaming.

La Roma scende in campo per la terza amichevole pre-stagionale: dal prossimo weekend si farà sul serio, in programma c’è la trasferta di Veroma. Dopo avere battuto 4-2 la Sambenedettese e 4-1 il Frosinone i giallorossi saranno impegnati in un test ancora più probante contro il Cagliari. La squadra sarda si è affidata all’ex allenatore della Roma Eusebio Di Francesco per provare a migliorare il rendimento della scorsa stagione in cui dopo un avvio esaltante è stata disastrosa nel girone di ritorno.

La partita in programma alla Sardegna Arena di Cagliari (sarà accessibile a mille spettatori, nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid 19) a partire dalle 18:00 sarà visibile in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Serie A (canale 202) – con la telecronaca di Dario Massara – e anche su Roma TV (213). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in streaming tramite l’applicazione Sky GO.

Cagliari-Roma, le probabili formazioni

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca anche contro il Cagliari dovrebbe insistere sul 3-4-2-1, pur non avendo a disposizione delle pedine per completare il mosaico in difesa. In attesa dell’acquisto di Smalling, c’è da fare i conti anche con l’infortunio di Fazio. Per questo motivo dovrebbe essere Cristante ad essere ancora utilizzato nel ruolo di centrale. Sulla corsia esterna destra ci sarà ancora Karsdorp, che dopo la partenza di Florenzi e in attesa del ritorno di Bruno Peres potrebbe guadagnarsi i galloni del titolare. In attacco dovrebbe esserci regolarmente Dzeko, diventato papà per la terza volta in mattinata. Dietro di lui Mkhitaryan e Pellegrini.

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Ladinetti, Caligara; Sottil, Simeone, Joao Pedro.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

