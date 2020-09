Calciomercato Roma, l’ex giocatore del Napoli Callejon potrebbe accasarsi in giallorosso oppure fare ritorno in Campania

Dopo l’infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro capitato a Zaniolo, la Roma sta cercando di definire le proprie strategie per il futuro. Non è un mistero infatti, che il numero 22 fosse fondamentale per i piani tecnici di mister Fonseca. La società quindi dovrà cercare il modo di sostituire il giocatore al meglio. Nei giorni scorsi sono già circolate delle voci in merito. Si è parlato subito di nomi abbastanza altisonanti, come De Paul, Bernardeschi o Chiesa. Difficile in realtà che i giallorossi puntino a calciatori del genere, soprattutto per questioni economiche.

Allo stato delle cose sembra infatti molto probabile che il club capitolino opti per la soluzione interna, ovvero non cedere uno tra Kluivert e Under, con il turco decisamente in vantaggio in quest’ottica. In più si vocifera anche di un possibile ritorno nella Capitale di Stephan El Shaarawy, in prestito gratuito almeno fino a gennaio. Per portare a termine questa operazione però, la Roma dovrà prima abbassare il proprio monte ingaggi cedendo Diego Perotti, seguito da Spartak Mosca e Fenerbache.

Calciomercato Roma, giallorossi o Napoli per Callejon

Un’altra strada da seguire per sostituire Zaniolo, potrebbe essere anche quella che riguarda il mercato degli svincolati. Negli ultimi giorni infatti, si è parlato della possibilità di un trasferimento a Roma di Josè Maria Callejon. L’ex Napoli sarebbe stato proposto alla dirigenza giallorossa, che starebbe valutando l’affare.

Conferme in questa direzione sono arrivate anche da Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, che durante la trasmissione radiofonica “Marte Sport Live”, in onda sulle frequenze di Radio Marte, ha dichiarato: “C’è una voce che riferisce di un avvicinamento della Roma a José Callejon. Segnali di fumo ce ne sono, bisogna capire se ci sia anche l’arrosto. Qualcuno parla anche di Callejon e del Napoli, di un rapporto che magari non sia ancora veramente chiuso e possa riaprirsi.”

