Il calciomercato Roma vede i giallorossi impegnati in questa fase sopratutto a risolvere la questione legata all’attacco. Dzeko rimane o va via?

Alla domanda relativa al bomber bosniaco è difficile dare una risposta. Il calciatore potrebbe essere attratto dalla possibilità di vincere il titolo e di giocare in Champions al fianco di Ronaldo. Allo stesso tempo però Dzeko è un perno della Roma, città dove si trova benissimo e dove è amato dai tifosi. In più la Juventus oltre a lui attende anche una risposta da parte di Luis Suarez, bomber che sta per lasciare il Barcellona. Insomma è una situazione tutta in divenire. Ad ogni modo la Roma continua a rimanere sulle tracce di un altro centravanti, Milik del Napoli. E dopo il “no” dei partenopei a Under, adesso sarebbe pronta una nuova offerta al club partenopeo.

Calciomercato Roma, c’è distanza con il Napoli per Milik

Come infatti riporta Calciomercato.it la Roma è pronta a mettere sul piatto un giovane e una somma economica. Il Napoli vorrebbe ricavare dall’affare almeno 25 milioni di euro, ma i giallorossi invece sarebbero pronti a “girare” ai partenopei la somma che verrebbe incassata dalla cessione di Dzeko, ovvero una quindicina di milioni di euro. C’è insomma una distanza che dovrebbe essere colmata. Ad ogni modo i tempi stringono, il campionato è ormai alle porte e durante la settimana dovrebbero esserci novità.

