CALCIOMERCATO ROMA SCAMBIO IN PREMIER LEAGUE – Da una trattativa tutta italiana con tre club coinvolti per tre giocatori diversi, potrebbe cambiare lo scenario. Parliamo di Roma, Juventus e Napoli, che avrebbero potuto concludere, qualora fossero stati trovati tutti gli accordo, una triangolazione di mercato con Dzeko alla Juventus, Milik alla Roma e Under al Napoli.

Calciomercato Roma, futuro Dzeko, Milik e Under

Giorno dopo giorno però le fasi delle varie trattative si stavano arenando, fino alla decisione dei partneopei di non volere più il turco, ma solamente cash (30/35 milioni di euro, ndr) per Arkadiusz Milik. Il polacco piace molto ai giallorossi e rimane l’obiettivo numero uno per quel reparto, come è una prima scelta Dzeko per la Juve, ma sicuramente non saranno quelle le cifre che accorderanno i due club, visti i soli 12 mesi rimanenti del contratto dell’attaccante.

Calciomercato Roma, scambio con l’Arsenal

Se dunque la la Roma non prenderà Milik, vorrà dire che la Juventus non prenderà Edin Dzeko. Rimane però in bilico il futuro di Cengiz Under, per il quale l’Arsenal è sempre rimasta lì ad aspettare. Secondo quanto riportato da ‘calciomercatoweb.it’, qualora, dunque, non dovesse andare a buon fine questa trattativa a tre, parallelamene la Roma si sta cautelando per uno scambio con i Gunners.

Tra gli obiettivi per la prossima stagione, a soli 7 giorni dall’inizio della Serie A, c’è Hector Bellerin. Per arrivare allo spagnolo i giallorossi potrebbero pensare ad uno scambio con Cengiz Under, esterno d’attacco in uscita dalla capitale. L’esterno destro piace anche alla Juventus, che in questo caso, visto anche l’immobilismo sul mercato, sarebbe beffata.

