Calciomercato Roma, Dzeko: proposta di scambio dalla Juventus

Calciomercato Roma, la Juventus continua a insistere per Dzeko offrendo uno scambio che però è stato rifiutato dai giallorossi.

Il futuro di Edin Dzeko continua a restare in bilico. Più passano i giorni e più pare scontata una sua conferma a Roma, dove è diventato oggi papà per la terza volta. Non sono però da escludere dei colpi di scena, con la trattativa per l’acquisto di Milik che continua a essere viva. Dzeko partirebbe soltanto in caso di acquisto dell’attaccante polacco del Napoli, ma per questioni di bilancio la Roma deve essere sicura di potere contemporaneamente cedere l’attaccante bosniaco, che ha l’ingaggio più pesante nel parco calciatori del club.

Calciomercato Roma, la proposta della Juventus per Dzeko

Secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, la Juventus non ancora sicura di riuscire a ingaggiare Luis Suarez dal Barcellona continua il pressing con la Roma per Edin Dzeko. E visto il problema dei giallorossi sulla fascia destra, ha deciso di proporre il terzino brasiliano Danilo come pedina di scambio per l’attaccante.

Una proposta che però non ha convinto la Roma, che per rinforzare la sua fascia destra ha in mente soluzioni di altro tipo.

