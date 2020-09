Calciomercato Roma, si lavora per il ritorno dell’ex

Calciomercato Roma, la società sta cercando di riportare in giallorosso l’attaccante Stephan El Shaarawy. Prima bisognerà vendere Perotti

La Roma continua a guardarsi intorno per cercare di rinforzare il proprio attacco. Il futuro di Dzeko è ancora in bilico e intanto la dirigenza giallorossa continua a trattare con il Napoli per il centravanti Arek Milik. Gli ultimi rumors di mercato dicono che il club capitolino avrebbe offerto alla società partenopea 18 milioni di euro più 4 di bonus. Un offerta decisamente più bassa rispetto alle richieste di De Laurentiis che si aggirano intorno ai 35 milioni. C’è da dire però, che Milik è ormai stato messo fuori rosa dal tecnico Gattuso e quindi gli azzurri potrebbero accontentarsi pur di riuscire a piazzare il calciatore.

Nello stesso tempo a Trigoria si cerca anche qualche occasione per riuscire a rinforzare le corsie esterne di attacco. Da questo punto di vista, negli ultimi giorni si sta profilando un clamoroso ritorno nella Capitale.

Calciomercato Roma, El Shaarawy pronto a tornare in giallorosso

Secondo quanto riportato dal Messaggero infatti, la Roma starebbe provando a riportare in maglia giallorossa Stephan El Shaarawy . Il Faraone, anche a causa dell’emrgenza Coronavirus, è stato lasciato libero di trovarsi una sistemazione, almeno fino a gennaio, da parte del suo club di appartenenza, lo Shanghai Shenhua. Al calciatore piacerebbe molto poter ritornare nella Capitale e a Trigoria sarebbero più che felici di riabbracciarlo.

In tutta questa situazione c’è però un intoppo. Prima di riprendere El Shaarawy infatti, la società giallorossa dovrà cercare di vendere Diego Perotti per abbassare il proprio monte ingaggi. Sulle tracce del “Monito”, ci sono da tempo Spartak Mosca e Fenerbache, ma entrambe le trattative al momento non sono decollate. Se il numero 8 dovesse accasarsi da qualche parte comunque, la possibilità di un ritorno di El Shaarawy potrebbe davvero concretizzarsi.

