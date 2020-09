Il calciomercato della Roma continua a vivere una fase di stallo sopratutto per quanto riguarda l’attacco. C’è infatti il nodo Dzeko da sciogliere.

La vicenda ormai è nota. La Juventus è in pressing per il bosniaco, che deve scegliere il suo futuro. Approdare in bianconero per cercare di vincere qualcosa giocando al fianco di Ronaldo oppure rimanere in giallorosso, in una città che il calciatore ama e dove è molto amato dai tifosi? Ad ogni modo la Roma è da tempo sulle tracce di un altro attacccante, ovvero il bomber del Napoli Milik. Per il quale da tempo è stata imbastita una trattativa con il Napoli. Non si è però riusciti ancora a trovare un punto d’intesa per l’attaccante il cui contratto scade a giugno 2021.

Calciomercato Roma, Gattuso duro su Milik

Milik intanto non è stato convocato per la partita del Napoli contro il Pescara e il tecnico dei partenopei Rino Gattuso, come riporta Spormediaset, alla fine del match ha parlato anche della sua situazione. “Milik? L’anno scorso siamo stati chiari, sia io che la società, doveva rinnovare ma per sua scelta non l’ha voluto fare e sa come la pensiamo, se non trova una soluzione abbiamo già preso due attaccanti e non sarà facile per lui” ha tuonato l’allenatore calabrese.

