Calciomercato Roma, continua a tenere banco la questione riguardante il futuro dell’attaccante del Napoli Arek Milik

La telenovela sul futuro di Arek Milik continua ad arricchirsi ogni giorno di nuovi episodi. Il calciatore del Napoli è stato messo ai margini della rosa dal tecnico azzurro Gennaro Gattuso, che non lo ha nemmeno convocato per l’amichevole contro il Pescara. La Roma sta trattando da settimane con la dirigenza partenopea per riuscire ad accaparrarsi le prestazioni dell’attaccante polacco. Nelle ultime ore sono emersi ulteriori sviluppi nella vicenda.

Secondo quanto detto da Paolo Rocchetti a Tele Radio Stereo, la dirigenza giallorossa avrebbe offerto 18 milioni di euro più 4 di bonus alla società del presidente De Laurentiis. Il centravanti invece vorrebbe un ingaggio da 5 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, ipotesi Under per il Cagliari: le ultime

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, si pensa al doppio colpo in difesa

Calciomercato Roma, Juventus non più interessata a Milik

#Milik vuole la #Juve, ma la #Juve nelle ultime ore gli ha comunicato che non ci sono più margini di accordo con il @Napoli. #Milik pensa seriamente alla #Roma. Con #Dzeko sempre in bilico: la #Juve aspetta gli sviluppi per #Suatez ma non lo molla @tvdellosport — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 12, 2020

Nello stesso tempo, secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il desiderio di Milik sarebbe quello di vestire la maglia della Juventus. La società bianconera però, avrebbe detto chiaramente al calciatore che non esistono i margini per trovare un accordo. A questo punto il calciatore starebbe seriamente pensando di trasferirsi alla Roma. La Juve segue con attenzione l’evolversi della vicenda, soprattutto perché un eventuale passaggio del polacco in giallorosso potrebbe liberare Edin Dzeko, che per il tecnico Andrea Pirlo rappresenta la prima scelta in attacco.

Nel frattempo i bianconeri continuano a monitorare anche la situazione che riguarda il centravanti del Barcellona Suarez

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!