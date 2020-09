CALCIOMERCATO ROMA DOPPIO COLPO IN DIFESA – Con i 26 milioni di euro provenienti dalla cessione di Patrik Schick al Bayer Leverkusen, nelle prossime ore ci sarà l’assalto finale con il Manchester United per il ritorno nella capitale di Chris Smalling.

Calciomercato Roma, sbloccato Smalling

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere della Sera’, ieri sera è arrivato l’ok del neo presidente giallorosso Dan Friedkin, che oltre ad alloggiare nel lussuoso resort “La Posta Vecchia” a Palo Laziale, Ladispoli, sta letteralmente visionando tutta Trigoria, programmando anche incontri per i prossimi giorni, tra cui quello con Virginia Raggi per lo Stadio a Tor di Valle.

Calciomercato Roma, Izzo per il doppio colpo

Non solo Smalling però nelle manovre difensive giallorosse. In quel reparto, infatti, riporta sempre il noto quotidiano, continua a piacere Armando Izzo, per il quale c’è però l’ostacolo Cairo. Il patron del club granata ha rinnovato 12 mesi fa il contratto al difensore classe ’92 fino al 2024, ma il Torino in caso di offerta importante potrebbe però lasciarlo partire. Infine, il calciatore sarebbe stato avvistato già un paio di volte a Roma.

