Calciomercato Roma, ancora forte l’interesse della Fiorentina nei confronti del terzino giallorosso Leonardo Spinazzola

Dopo le cessione di Kolarov all’Inter e il prestito di Florenzi al Paris Saint Germain, la Roma dovrà necessariamente cercare di rafforzare le proprie corsie esterne. Una questioni prioritaria, anche perché nella rosa giallorossa figurano ancora elementi come Karsdorp e Santon per i quali la dirigenza capitolina sta ancora cercando una sistemazione.

Per quanto riguarda il mercato in entrata invece, nelle scorse settimane sono circolati i nomi di Saed Kolasinac e Cristiano Biraghi. Il terzino bosniaco di proprietà dell’Arsenal, ha un prezzo abbordabile che si aggira tra i 5 e i 6 milioni di euro, ma il problema è rappresentato dall’ingaggio di 3 milioni, ritenuto troppo alto dalla dirigenza giallorossa.

Il calciatore della Fiorentina invece, è rientrato dal prestito all’Inter e pare stia cercando una nuova avventura. Tra la società viola e la Roma c’è già stato qualche contatto in queste settimane, e al momento sembra proprio essere questa la pista più seguita da Trigoria.

Altri contatti sembra ci siano stati in questi giorni anche per un altro esterno dell’Arsenal, ovvero lo spagnolo Hector Bellerin. In ogni caso la settimana prossima potrebbe essere cruciale per sbloccare qualche trattativa, anche perché l’inizio del campionato è ormai alle porte.

Nello stesso tempo, secondo quanto riportato da Tuttosport, la Fiorentina avrebbe ancora un forte interesse nei confronti di Leonardo Spinazzola. La società del presidente Commisso era già stata sulle tracce del giocatore in passato. Difficile però che la Roma decida di lasciar partire il terzino e indebolire ulteriormente le proprie fasce.

