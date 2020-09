Calciomercato Roma, ipotesi Under per il Cagliari: le ultime

CALCIOMERCATO ROMA FUTURO UNDER – Non solo Napoli ed Hertha Berlino su Cengiz Under, ma anche un altro club italiano. Se la trattativa con i partenopei sembra essersi arenata, potrebbe scaldarsi la pista che porta il turco al club tedesco militante in Bundesliga.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, dispetto a Napoli e Juventus: scambio in Premier

LEGGI ANCHE –> Roma, Dzeko diventa papà ma oggi a Cagliari ci sarà

Calciomercato Roma, Cagliari Under: la verità

Nelle ultime ore, infatti, si è fatto anche avanti il Cagliari per l’ex giocatore dell’Istanbul Basaksehir, anche se il direttore generale del club sardo, Mario Passetti, ha smentito questa possibilità ai microfoni di Sky Sport: “Non è un nome nella nostra agenda“. Dunque, per il momento Eusebio Di Francesco non potrà riabbracciare il turco allenato già nella Roma. Intanto questo pomeriggio alle ore 18 alla Sardegna Arena andrà in scena l’amichevole tra i sardi e i capitolini (qui probabili formazioni e info sulla diretta tv)

LEGGI ANCHE –> Infortunio Zaniolo, il consiglio di Ancelotti all’asso della Roma

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!