Roma, amichevole con il Cagliari: le scelte di Fonseca

Continua il programma di avvicinamento della Roma al prossimo campionato di serie A. Oggi infatti si giocherà una amichevole contro il Cagliari, un test sicuramente utile.

I sardi sono allenati da una vecchia conoscenza giallorossa, Eusebio Di Francesco. Prima calciatore e poi allenatore della Roma, protagonista della cavalcata in Champions League terminata in semifinale dopo l’impresa contro il Barcellona. Ora guida un Cagliari ambizioso e voglioso di strizzare l’occhio alla zona europea. Si gioca alle 18 e sugli spalti potranno esserci mille spettatori. Per Paulo Fonseca questa potrebbe essere l’occasione per iniziare a capire quale potrebbe essere l’undici titolare da mandare in campo contro il Verona il prossimo 19 settembre, per l’esordio in serie A.

Roma, ci sarà anche Dzeko in campo

Il tecnico portoghese anche contro il Cagliari dovrebbe insistere sul 3-4-2-1, anche se gli mancano ancora delle pedine per completare il mosaico. Soprattutto Smalling. Per questo motivo dovrebbe essere Cristante ad essere ancora utilizzato nel ruolo di centrale. Sulla corsia esterna destra ci sarà ancora Karsdorp, che dopo la partenza di Florenzi e in attesa del ritorno di Bruno Peres potrebbe guadagnarsi i galloni del titolare. Come riporta il Corriere dello Sport ci sarà anche Dzeko, nonostante oggi il bosniaco diverrà papà. Il centravanti ha voluto essere della sfida e le voci sulla sua partenza sembrano allontanarsi. Dietro di lui Mkhitaryan e Pellegrini.

