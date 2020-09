Roma, Dzeko diventa papà ma oggi a Cagliari ci sarà

La Roma ha annunciato sul proprio profilo Twitter la nascita della terza figlia di Edin Dzeko. Questa mattina è nata infatti Dalia.

Grande gioia ovviamente in casa Dzeko, centravanti che nelle ultime settimane è sempre stato al centro di voci di calciomercato che lo vorrebbero in procinto di trasferirsi alla Juventus. Anche se il giocatore ha più volte ribadito di trovarsi molto bene nella capitale, dove del resto sono nati anche gli altri due figlio del bomber, una femminuccia e un maschietto.

— AS Roma (@OfficialASRoma) September 12, 2020

La notizia della nascita è arrivata proprio prima della partenza della squadra giallorossa verso Cagliari, dove oggi giocherà una amichevole contro l’undici di Di Francesco. Dzeko è stato convocato e sarà regolarmente della sfida. Come riporta anche il giornalista Filippo Biafora raggiungerà la squadra tra qualche ora direttamente nella città sarda e sarà regolarmente in campo.

E' nata Dalia, figlia di Edin #Dzeko: la squadra è in partenza per Cagliari, il centravanti si aggregherà al gruppo tra qualche ora e sarà presente per la terza ed ultima amichevole pre-stagionale#ASRoma @tempoweb @Teleradiostereo

— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) September 12, 2020